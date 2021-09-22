Sergen Deveci sonunda aşkını itiraf etti! Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu!

AŞKINI İTİRAF ETTİ!

Aşkları belgelenen ikiliden Sergen Deveci, sonunda ilişkiyi de itiraf etti. Önceki gün bir galaya katılan Deveci, Melis İşiten ile ilgili sorulara, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan. Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." yanıtını verdi.