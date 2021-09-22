Sergen Deveci sonunda aşkını itiraf etti! Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ada isminde bir kızları olan çift, 2019'da ise ilişkilerini sonlandırmıştı.
Özel hayatıyla uzun süredir gündeme gelmeyen Melis İşiten, geçtiğimiz aylarda aşk orucunu bozmuş ve komedyen Sergen Deveci ile bir ilişkiye başlamıştı.
PROGRAMDA YAKINLAŞTILAR
İkilinin aşkı, Melis İşiten'ın Sergen Deveci'nin YouTube programına konuk olmasıyla başlamıştı. Program sonrası ikilinin yakınlaştığı ve aşk yaşadığı konuşulmuştu.
SEZONUN YORGUNLUĞUNU BODRUM'DA ATTILAR
Melis İşiten ile Sergen Deveci, geçtiğimiz temmuz ayında ise ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Bodrum'a tatile giden çiftin, keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.
AŞKINI İTİRAF ETTİ!
Aşkları belgelenen ikiliden Sergen Deveci, sonunda ilişkiyi de itiraf etti. Önceki gün bir galaya katılan Deveci, Melis İşiten ile ilgili sorulara, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan. Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." yanıtını verdi.