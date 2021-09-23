Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle böyle kutladı!

44 yaşına basan Ali Sunal, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, duygularını, "13.15'te ben doğdum bugün. Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah'ıma şükürler olsun..." ifadeleriyle dile getirdi.
Ali Sunal, 44 yaşına bastı. Sunal, doğum gününü 2018 yılında nikah masasına oturduğu avukat eşi Nazlı Kurbanzade ve kızları Narin ile Nil'le birlikte kutladı.
"YAŞADIĞIM BUNCA YILIN BANA HEDİYESİ BU FOTOĞRAFTA"
Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen Ali Sunal, duygularını, "13.15'te ben doğdum bugün. Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah'ıma şükürler olsun..." sözleriyle ifade etti. Takipçilerinden ünlü oyuncuya kutlama mesajları yağdı.
Erdem Yener, Kaan Sekban ve Onur Buldu gibi isimler de Sunal'ın gönderisine, "Mutlu yıllar" şeklinde yorumlarda bulundu.
"MUTLULUĞUMUZ DAİM OLSUN"
Kurbanzade, eşinin doğum gününü, "Canım Ali'm, iyi ki doğdun... Dört kişilik ailemiz, huzurumuz, sağlığımız, heyecanımız, mutluluğumuz daim olsun. Hep birlikte olsun... Seni çok seviyoruz." sözleriyle kutladı.
GÜL SUNAL: ŞİMDİ DE AYNI HEYECANLA SEVİYORUM
Oğlunun torunları ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Gül Sunal, duygusal bir yazı kaleme aldı. Sunal, gönderisinde, "Ali'm... Minicik, tombulcuk bir bebekken seni nasıl seviyorsam şimdi de aynı heyecanla seviyorum. 22 Eylül saat 13.15'te babanın dediği gibi 'delik yanaklı' bir bebek dünyaya geldi. O bebek çok iyi bir evlat, harika bir abi, çok iyi bir eş ve muhteşem bir baba oldu. Güzel ailenle mutlu, huzurlu, eğlenceli bir hayat diliyorum canım oğlum... İyi ki doğdun Ali'm..." ifadelerini kullandı.
EZO SUNAL: SEVGİNLE BİZİ HEP SARMALIYORSUN
Ünlü oyuncunun kardeşi Ezo Sunal da, "Seni çok seviyorum Ali (abi), seni de çok seviyorum Ali (baba), seni de çok seviyorum Ali (dayı)... Bütün Ali'lere yetecek kadar büyük kalbin, sevginle bizi hep sarmalıyorsun. Ailen olduğumuz için çok şanslıyız. İyi ki doğdun..." paylaşımında bulundu.
İKİNCİ KEZ BABA OLDU
Ali Sunal, iki ay önce ikinci çocuğu Nil'i kucağına alarak, ikinci kez babalık duygusunu yaşamıştı.
14 Temmuz'da kızları Nil'in dünyaya geldiğini duyuran Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz... Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." ifadelerini kullanmıştı.
"RAHAT BİR ANNEYİM"
Ayrıca Nazlı Kurbanzade, daha önce genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirtmişti.
Kurbanzade, "Aslında 'Annelik ile birlikte hayatım başka bir yöne evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım." diye konuşmuştu.