’Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni stil ikonu

Perşembe akşamları atv
ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova
'nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol
, dizide hayat verdiği 'Hakan Gümüşoğlu
' karakteriyle tüm ilgiyi üzerinde topladı. 'Hakan Gümüşoğlu' için hummalı bir çalışmaya girişen 'Bir Zamanlar Çukurova
' ekibi, bu iddialı karakter için Adana
'da yeni mekanlar inşa ederken, kostüm ve imaj çalışmaları üç ay boyunca devam etti.
Başarılı performansıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan İbrahim Çelikkol, sevenleri tarafından Twitter
'ın trend listesine de taşındı. Çelikkol dizideki imajıyla büyük beğeni topladı. Birbirinden şık gömlekleri, güneş gözlüğü ve şapkalarıyla dönemin ruhunu çok iyi yansıtan Çelikkol, izleyiciden "Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştın Bay Karizma' yorumları aldı.
GİZEMLİ YABANCI DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
ÇUKUROVA'DA söz sahibi olmak isteyen 'Hakan Gümüşoğlu', İzmir
'den intikam için geldiği topraklarda gerek cemiyet gerek iş hayatında varlığını ortaya koyuyor. Şehre gelir gelmez hedefleri doğrultusunda ilerleyip Çukurova'da itibar sahibi olmak için elinden geleni yapan 'Hakan', şirketteki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.