Yavuz Bingöl ‘Akif’in galasında konuştu ‘Ersoy’u oynamak benim için onurdu’

Mehmet Akif Ersoy
'un İstiklal Marşı
'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif" filmi, yarın vizyona giriyor. Ersoy'u Yavuz Bingöl
'ün, Mustafa Kemal Atatürk
'ü ise Fikret Kuşkan
'ın canlandırdığı filmin galası, Özdilek- Park'ta yapıldı. Geceye Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon
, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz
, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
de katıldı.
'ŞİİR SAHNESİNDE ZORLANDIM'
Yavuz Bingöl, rolü için geçirdiği hazırlık sürecini şöyle anlattı: "Rol geldiği zaman 'Safahat'a yeniden bir göz attım. Farklı kaynakları okudum. Ama en önemlisi torunu Selma Hanım
'la sohbet ettim. Ayrıca onun konferanslarını izledim. Taceddin Dergahı
'na gittiğim anlar da önemliydi. Orada geçirdiğim zaman, beni role ruhen hazırladı. Şiiri yazdığı masaya, oturduğu koltuğa dokunmak, yattığı yatakta uzanmak etkileyiciydi. Sette kostümü de giyince 'Mehmet Akif
oldun' diyen arkadaşlarım çok oldu. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi. Çekimlerde en çok şiir yazdığı sahnelerde zorlandım." Fikret Kuşkan ise "Atatürk
'ü canlandırmak ciddi bir sorumluluk. Aynı durum, Mehmet Akif rolü için de geçerli. Umarım hem Mehmet Akif Ersoy'a hem de Atatürk'e layık olmuşuzdur" dedi.
'BU FİLMİ GENÇLER MUTLAKA İZLESİN'
GALAYA katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, dedesini anlatan bir filmin çekilmesine çok sevindiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu projeyi ilk işittiğim zaman çok memnun oldum. Çünkü şimdiye kadar yapılmamış bir şeydi. İnşallah başarılı olur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok güzel duygular içindeyim. Çünkü Ankara
'ya çağrılması ve o 11 aylık dönemde yaşadıkları, dedemin hayatının önemli bölümlerinden biridir. Gençlerin çok iyi izlemesini dilerim bu filmi. Çok şey öğreneceklerine eminim."