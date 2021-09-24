Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni Hancı evlilik sonrası ilk kez konuştu! Bilal Hancı’dan çocuk itirafı!

"Kafalar" grubu üyelerinden olan Bilal Hancı, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli ile birlikte çıkardığı "Rüzgar" şarkısıyla şu sıralar gündemde olan Bilal Hancı, geçtiğimiz temmuz ayında Esin Çepni ile dünyaevine girmişti. Sabah TV'den Yasemin Döngel'e konuk olan taze çift, tanışma hikayelerinden ve evliliklerinden bahsetti. İşte çok özel röportajın tüm detayları...

Nasıl gidiyor hayat?

BİLAL HANCI: Gayet keyifli. 31 yaşından sonra evlendim. 1 ay gibi bir süre oluyor bu sebeple çok bir farklılık anlayamadık. Zaten 1 yıldır beraberiz. O sebeple evlilikle arasındaki farkı anlayamadım ama keyif anlamında da zaten keyifliydi hala da keyifli.

İmza bir şey değiştirmedi mi?

ESİN HANCI: Bence değiştirmedi.

BİLAL HANCI: Belki aramıza yeni bir üye katılırsa o zaman değişebilir.

Öyle bir düşünceniz var mı?

BİLAL HANCI: Evet, var.