Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni Hancı evlilik sonrası ilk kez konuştu! Bilal Hancı’dan çocuk itirafı!

"Kafalar" grubu üyelerinden olan Bilal Hancı, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli ile birlikte çıkardığı "Rüzgar" şarkısıyla şu sıralar gündemde olan Bilal Hancı, geçtiğimiz temmuz ayında Esin Çepni ile dünyaevine girmişti. Sabah TV'den Yasemin Döngel'e konuk olan taze çift, tanışma hikayelerinden ve evliliklerinden bahsetti. İşte çok özel röportajın tüm detayları...
Nasıl gidiyor hayat?
BİLAL HANCI: Gayet keyifli. 31 yaşından sonra evlendim. 1 ay gibi bir süre oluyor bu sebeple çok bir farklılık anlayamadık. Zaten 1 yıldır beraberiz. O sebeple evlilikle arasındaki farkı anlayamadım ama keyif anlamında da zaten keyifliydi hala da keyifli.
İmza bir şey değiştirmedi mi?
ESİN HANCI: Bence değiştirmedi.
BİLAL HANCI: Belki aramıza yeni bir üye katılırsa o zaman değişebilir.
Öyle bir düşünceniz var mı?
BİLAL HANCI: Evet, var.
HİÇ ARKADAŞ GÖZÜYLE BAKMADIM
Nasıl tanıştınız?
BİLAL HANCI: Biz aslında 2016 yılında tanışmıştık. Çok sık görüşmeyen ama birbirini tanıyan iki arkadaştık. Her yıl birbirimize mesaj atardık. "Nasılsın? İyi misin?" diye. En son 22 Ağustos 2020'de artık görüşelim dedik. Ben Esin'in evine gittim. Annesi de vardı. O görüşme aramızda temelli bir görüşme yarattı. Kendi içimde 'bu kızla iyi anlaştık, belki evlenebiliriz' diye konuşuyordum. Ben hep düşünüyordum. Sevgilim olan biriyle değil de önceden arkadaşım olan biriyle sonradan o yola gireceğim birisiyle evleneceğim diye. Esin'e o gözle bakmıştım tabii ki ama haberi yoktu. Çok güzel oldu.
ESİN HANCI: Bence de çok güzel oldu. Ben hiç arkadaş gözüyle bakmamıştım. Arkadaş gözüyle baksaydım araya hiç zaman girmezdi. Biz sürekli görüşüyorduk, kopuyorduk sonra tekrar görüşüyorduk.
Kafalar ekibiyle bir popülarite yakaladınız. Daha sonra dillere dolanan şarkılar ürettiniz. Şuan ki projeleriniz neler?
BİLAL HANCI: Kafalar ekibi olarak işlerimizi yapıyoruz. Videolarımızı çekiyoruz. Yakında bir sinema filmimiz gelecek. İkinci filmimiz olacak. Üçlü olarak çok güzel işler yapıyoruz. Şarkı olarak da son şarkı benim için çok değerliydi. Çünkü müzik piyasasının en iyi isimlerinden birisi olan Mustafa Ceceli ile beraber yapmıştık. Çok güzel dönüşler de aldık. Şuan da 35 milyona yakın dinlendi. Yaptığım bütün şarkılar çok tuttu. İnsanlar şöyle diyor: ''Bilal Hancı mı? Kötü şarkısı yok.'' bundan dolayı çok mutluyum. Artık daha iyisini yapmam lazım. Bunun yükü bindi omuzlarıma.
Oyunculukla başlayan serüven şarkıcılıkla devam ediyor. Hangi alanda daha çok ilerlerim diyorsunuz?
BİLAL HANCI: İkisi de çok keyifli. Aslında ben kendime daha çok içerik üreticisi diyorum. Biz içerik üretiyoruz. Şarkılarda bir içerik aslında. O yüzden ayrım yapamıyorum.
Esin Hanım siz neler yapıyorsunuz?
ESİN HANCI: Eşimin hayatına uyum sağlamaya çalışıyorum. Adapte olmaya çalışıyorum. Onunla beraber sosyal medyaya yoğunlaşmaya başladım. İçerikler üretmeye, Instagram'da reels çekmeye başladım. Eğleniyorum, keyif alıyorum. Aynı zamanda da öğreniyorum.
Sizin de sesiniz güzel mi? Birlikte bir şarkı gelir mi?
BİLAL HANCI: Aslında sesi kötü değil ama o daha arabada söylemeyi tercih ediyor.
ESİN HANCI: Şarkı söylemeyi bilmiyor diyelim, sesi güzel değil demeyelim de.
Aslında ses eğitimi alan herkes bu işi yapıyor…
ESİN HANCI: Eğitim aldım. Tiyatro eğitimi aldım içinde şan eğitimi de vardı. Sesimde bir çatallaşma olduğundan dolayı şarkı söylememi pek önermiyorlar.
BİLAL HANCI: Oyunculuğu çok iyi.
ESİN İLE BİR PROJEDE YER ALMAYI ÇOK İSTERİM
Oyunculuk alanında birlikte bir şeyler yapmak ister misiniz?
ESİN HANCI: O alanda bir şeyler yapmak isterim.
BİLAL HANCI: Ben de çok isterim. Eşimle bir projede yer alıp bunu ölümsüzleştirmek çok isterim.
"SON KALEMİZ DE YIKILDI"
Kafalar ekibinden herkes evlendi. Sosyal medyada bunun esprisi döndü. Espriler hakkında ne düşünüyorsunuz?
BİLAL HANCI: Fatih ve ben evlendik. Atakan nişanlı ama o da evlenecek. Sizi de kaybettik, son kalemiz de yıkıldı gibi çok keyifli esprileri gördük. Altı yıldır bu işi yapıyorum ve resmen çocuklar bizle büyüdü. Bu çok özel bir şey.
KISA SORULAR
Hayatta çok keşkeleriniz var mıdır?
ESİN HANCI: Var.
BİLAL HANCI: Var.
Çok takılır mısınız?
ESİN HANCI: Çok fazla takılmam ama keşke dediğim çok şey olur.
BİLAL HANCI: Ben takılırım.
Takıntı derecesinde bir huyunuz/özelliğiniz var mı?
ESİN HANCI: Benim her şeyi açıklama huyum var. Her şeyi açıklamak istiyorum. Karşımdakinin anladığından emin olana kadar.
BİLAL HANCI: Ben de hep en olumsuzu düşünüyorum. Çevreme de bir negatiflik veriyorum. Bu konuda çok mutsuzum. Çevremdekiler de bu durumdan çok şikayetçi.
Gamsız biri misiniz?
ESİN HANCI: Ben kendim için gamsızım diyemem.
BİLAL HANCI: Ben de kendim için diyemem. Biz gamsız bir çift değiliz.
Her söylenene kolayca inanır mısınız?
BİLAL HANCI: Ben eşime hep her okuduğuna inanıyorsun diyorum. Sosyal medyada çıkan bazı yalan haberlere hemen inanıyor.
En büyük zaafınız nedir?
BİLAL HANCI: Eşim Esin.
ESİN HANCI: Benim zaafım yok. Çok utandım.
ÇOK ROMANTİK BİR İNSAN
Romantik biri misiniz?
BİLAL HANCI: En iyisi birbirimizi söyleyelim. Daha önceki hiçbir ilişkimde bana hiç kimse şiir yazmamıştı. Bu bir karşılaştırma değil. Benim için çok farklıydı. Onurum, gururum çok okşandı. Kendimi çok iyi hissettim. Sevgililik sürecimizde hep uyandığımda yazardı böyle şeyleri ve güne inanılmaz pozitif başlardım. Okuduktan sonra hemen arayıp sesini duymak isterdim. Eşim çok romantik, çok düşünceli ve çok ince bir insan. Sadece ikimizin ilişkisinde değil insani ilişkilerinde de çok romantik bir insan. Ben de biraz daha düşüncesizlik var.
ESİN HANCI: Düşüncesizlik değil düşünememe durumu var. Ne yapacağını bilememe durumu var. Ama yavaş yavaş çünkü daha evvel çok fazla ilişki tecrübe etmediği için ne yapması gerektiğini bilmiyor. Şu anda çok iyi.
Hafızanız kuvvetli midir?
ESİN HANCI: Benim kuvvetli değil.
BİLAL HANCI: Benim fotografik hafızam harikadır. Ben 10 yıl önce gördüğüm kişiyi unutmam asla. Mesela şarkı repertuarım da çok zayıf. Aklımda şarkı tutamıyorum.
ESİN HANCI: O zaman benim kuvvetli. Alana göre değişiyor aslında. Benim de yol hafızam hiç yoktur.
Cimri misiniz?
ESİN HANCI: Cimri değilim ama fuzuli harcamayı sevmiyorum. Yerine göre cimriyim diyebilirim.
BİLAL HANCI: Ben çok eli açık bir insanım.
En çok neye harcama yapıyorsunuz?
ESİN HANCI: Kıyafet.
BİLAL HANCI: Eskiden ben çok kıyafete harcama yapardım. Bir marka var oradan deli gibi alışveriş yapıyordum. Yeni çıkan ne varsa alıyordum. Eşimle beraber kıyafet tarzımı değiştirdim, daha rahat şeyler almaya başladım ve daha az almaya başladım. Şuan o savurganlığımı da durdurdum.
Neyi asla affetmezsiniz?
ESİN HANCI: Yalanı ama özellikle seni aptal yerine koymaya çalışarak söylenen yalanı asla affetmem.
BİLAL HANCI: İhaneti.
Geçmişe mi gitmek isterdiniz, geleceğe mi?
ESİN HANCI: Geçmişe.
BİLAL HANCI: Geçmişe. Çünkü görmek istediğim insanlar var. Çok fazla yaşayamadığım, vakit geçiremediğim. Rahmetli babam, onda çok eksiğim. Bu soruyu hep kendime de sorarım. Hep geçmişe gitmek istiyorum. Evlendim, baba da olacağım belki. Onu da düşünüyorum. Baba olacağım evladımın hep benimle olması lazım çünkü babasız büyümenin nasıl olduğunu biliyorum. O yüzden geçmişe gidip babamla biraz daha vakit geçirmek isterdim.
10 yıl önceki kendinize ne söylemek isterdiniz?
ESİN HANCI: 10 yıl sonra çok mutlu olacaksın bugün yaşadığın hiçbir şeyi dert etme derdim.
BİLAL HANCI: Ben de 10 yıl sonra harika bir kadınla evleneceksin, bugün ki hiçbir şeyi dert etme derdim.