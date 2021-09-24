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Giriş Tarihi: 24.9.2021

‘Tedavilerini takip edip onları sahiplendireceğim’

‘Tedavilerini takip edip onları sahiplendireceğim’
Atv dizisi 'Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvanseverliği ile de tanınan Tanrısevsin, merkezdeki hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatay Valisi Doğan, "Her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız" dedi. İstanbul'da da barınakları ziyaret ettiğini söyleyen Tanrısevsin ise "Bu barınaktaki hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.
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‘Tedavilerini takip edip onları sahiplendireceğim’
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