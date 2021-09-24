‘Tedavilerini takip edip onları sahiplendireceğim’

Atv
dizisi 'Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin
, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
ve eşi Gülden Gülüzar Doğan
ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi
Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvanseverliği ile de tanınan Tanrısevsin, merkezdeki hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatay Valisi Doğan, "Her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız" dedi. İstanbul
'da da barınakları ziyaret ettiğini söyleyen Tanrısevsin ise "Bu barınaktaki hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.