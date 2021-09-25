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Giriş Tarihi: 25.9.2021 17:01 Son Güncelleme: 25.9.2021 17:01

Kalp Yarası'nda Ferit, Ayşe’nin avukatı olmaya karar verir!

Kalp Yarası’nda Ferit, Ayşe’nin avukatı olmaya karar verir!

ATV'nin fenomen yapımlarından "Kalp Yarası" dizisinin yeni bölüm detayları merak ediliyor. Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper'in paylaştığı "Kalp Yarası", 27 Eylül Pazartesi günü seyirciyle buluşacak. İşte dizide yaşanacaklar...

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir.

Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

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Kalp Yarası'nda Ferit, Ayşe’nin avukatı olmaya karar verir!
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