Akif gibi bir vatanseveri genç nesiller tanımalı

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı 'nın yazılış hikayesini anlatan 'AKİF' filmi izleyicilerle buluştu. Ünlü müzisyen, şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl filmde Mehmet Akif'i canlandırdı. Güzel oyuncu Mine Çayıroğlu ise Ersoy'un eşi İsmet Hanım 'ı oynadı. İki ünlü isimle filmi konuşmak için bir araya geldik. İkisinin gözünde de büyük bir heyecan vardı. Çektikleri sahneleri anlatırken o günlere gidip hissettikleri duyguları tekrar tekrar yaşadılar. Değerli isimleri oynamanın gururunu yaşayan Bingöl ve Çayıroğlu, rollerine nasıl hazırlandıklarını, filmi çekerken yaşadıkları duyguları anlattı.İnanılmaz bir duygu. Teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Mehmet Akif'i biliyorum ama hemen Safahat'a tekrar bir göz attım. Yönetmenimiz okumadığım 3-5 kitap önerdi, hemen onları okudum. Torunu Selma Hanım ile yaptığımız sohbetler çok keyifliydi. Sonra Semra Hanım 'ın Mehmet Akif'i anlattığı konferansları dinledim. Gerçek mekanlardaki çekimler benim açımdan unutulmazdı. İnsan başka bir boyuta geçiyor. Marşı yazdığı yer Taceddin Dergahı 'ndaki çekimlerde çok etkilendim, duygulandım. Uzun süre etkisinden kurtulamadım.Kelimelerle ifade edilemiyor. Bambaşka bir havası var. Orada çekim yapmak, şiiri yazmaya başladığı sahneleri çekerken de çok farklı hissettim. Yazım sahneleri çok özeldi. İnanılmaz bir karakter. Vatanı için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Ailesini yıllarca görmemiş. Umutsuzluğun içinde bu kadar imanı dolduran, insana güç ve kuvvet veren şiiri nasıl yazdı. Onca umutsuzluk içinde kalpleri imanla doldurdu. Sanatın gücü orada saklı.Filmi izleyen herkes o zamanı yaşayıp hissedecek. Gençlerin, çocuklarımızın öğretmenleriyle bu filme gitmelerini isterim. Kendi tarihlerindeki bu büyük değeri, ismi tanımaları için bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış bilsinler.Benim oyunculuğumla ilgili kanıtlayacak bir şeyim yok. 20'ye yakın filmim var. Bunların 10 tanesi başrol. 3 Maymun ile Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışmışım. Kendimi ispatlayacak bir durumum yok. Robert De Niro bile bir karakteri almak için audition veriyor. Bu işin sonu yok. Ben de 3 Maymun'da 50 kişi arasından seçildim. Başka ilişkilerden dolayı rolü almışım gibi bir durum söz konusu değil. Bu benim ilk filmim değil ki. Bu yorumları iyi niyetli bulmuyorum. Bunları haksızlık olarak görüyorum ama önemsemiyorum.Dönem işlerinin her zaman başka bir tadı, ruhuolduğuna inanıyorum. Üstelik İstiklal Marşımızı yazanbüyük şair Mehmet Akif Ersoy 'un hayatının bir dönemineışık tutan bu projede olmak ve onun eşi İsmetHanım'ı canlandırmak benim için gurur vericiydi.Tarihimize dair okuduğum kitaplar zaten vardı.Fakat hazırlık aşamasında da birkaç kitap okuma şansımoldu. Daha önceden de izlediğim o dönemi işleyenbirkaç filmi yeniden detaylı şekilde izledim.Mehmet Akif, evine çocuklarına kıymet veren,onları hedefleri fikirleri doğrultusunda destekleyen,ailesine karşı her daim hassas ve anlayışlı biri.Eşi Mehmet Akif ile olan iletişimi beni çok etkiledidiyebilirim. Gerektiğinde sözsüz, sadece birbakışla bile birbirini anlayan bir çift. İsmet Hanım dagösterdiği sevgisiyle, inancıyla ve saygısıyla eşinedestek olmuş.Tabii, tarihimize etki etmişönemli bir karakter Mehmet Akif.Dönem filmi olması itibarıyla dahem söylediklerimizle, hem dehareketlerimizle kapsamlı bir araştırmayıberaberinde getiriyor. YönetmenimizSadullah Şentürk'ün de disiplinliçalışmasıyla bu büyük sorumluluğunaltından kalktığımızı düşünüyorum.Milli mücadele ruhumuzu yeniden hissederekçok daha rahat hayat yaşıyorsak o dönem insanlarınınmaddi ve manevi üstlendikleri büyük sorumluluklarsayesinde olduğunu yeniden hatırlatıyor.Yakın zamanda Günebakan adlı single çalışmamoldu. Elbette müzikle ilgili çalışmalarımın devamıgelecek. Söz yazmaya ve beste yapmaya devamedeceğim. Hedeflerim arasında yurt içi ve yurt dışıkonserleri de var.Bütün derslerim zayıftı ama müzik ile resim hep 10 gelirdi. Konservatuvarsınavını ilk 3'te kazandım. Orta 2'ye kadar normal okulu okudum.1 yıl ara verip konservatuvara girdim. 79'un sonu konservatuvardanda atıldım. Bitirsem ne olacaktı, senfoni orkestralarının birinde çalışıyordum.Sonra müziğe çok sebat ettim. Emek vere vere Yavuz Bingöl olduk.Pop ve arabesk müziğin milyonlar sattığı dönemde türkü albümüyapmak çok büyük riskti. Hiçbir yapımcı türkü albümü yapmaya yanaşmıyordu.Şimdi gençler paraşütle inmeye çalışıyorlar. Bir an öncemeşhur olayım derdindeler. Bunu becerenler de var. Dijital dünyadanher şeye ulaşıyorlar. Ama şu ortamda çok fazla sirkülasyonvar. Çok insan çıkıyor, bunların da içinden en iyileri kalıyor. Diğerlerimüzik tarihinin çöp sepetine gidiyor. Bizim zamanımızdaaz insan çıkıyordu ama hepsi kalıcı oluyordu. Bizdışa açık yaşıyoruz. Üretme nedenlerimiz bunlar. Bunedenle gönül kırıklıklarımız çok fazla oluyor.Çok teklif geldi ama o dönemleristemedim. Söylediklerim kimizaman doğru, kimi zaman yanlışanlaşıldı. O anlarda öfkelenip "Herşeyi bırakayım. Madem bu kadaradım çıktı gidip siyaset yapayımbari" diyorum. Ama bu düşüncelergelip geçiyor. Müzikte ve sinemadadaha yapacaklarım var. Onları birtamamlayayım belki ileride olabilir.Ülkeme hizmet etmek, Bakanlık düzeyindebir görev yapmak isterim.Sanatçılar kalbi duygularıylahareket ettikleri için yanlışanlaşılırlar. Ben de onlardanbiriyim. Biz hesapsız kitapsız konuşuyoruz.Sanatçılar görüşünüsöylemekte özgürdür. Fikirlerinisöylemeli ve kimse linç edilmemeli.Bir tahammülsüzlük var.Hükümetle ilgili beğendiğin bir şeyisöylediğinde hemen eleştirmeyekalkıyorlar. İyi olan bir şeyi tabii kisöyleyeceksin. Herkesin bir yandaşıvar. Yandaşlık yoldaşlıktan gelmedir.Bir şeyi sevip destekliyorsan yandaşoluyorsun. Sanatçılar bazen siyasetçilerinsöylemediklerini de söyleyebilir.Bunlara saygı göstermeliyiz.Dede olmak bambaşka bir duygu.Aslan 1.5 yaşına geldi. Bir hafta görmeyinceözlüyorum. Çok garip bir duyguymuş.Eskiden torun sevgisi çok farklıderlerdi de inanmazdım ama öyleymiş.Bahtı şansı açık olsun. Torunun oluncaher şeyinden esirgiyorsun. Koca biradamım bu çocuğu nasıl büyütmeliyim,ne demeliyim diye dert ediniyorum.Büyüdüğünde insanlarla nasıl ilişkilerkurmalı diye düşünüyorum. Neyi yanlış,neyi doğru yaparım diye tereddütediyorsun. O yüzden dede torun ilişkisibambaşka oluyor.