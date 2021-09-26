İrem Derici’nin üvey annesine kötü haber!

Ünlü şarkıcı İrem Derici
'nin babası, reklamcı Hulusi Derici
, geçtiğimiz günlerde 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici
'ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.
Taraflar arasında dava devam ederken üvey anne Selma Derici çıkan haberler sonrası kadınlık gururunun incindiğini ileri sürerek Sulh Ceza Hakimliği
'ne başvurdu. Mahkeme Selma Derici'nin talebini reddetti.
Hulusi Derici ve Selma Derici arasındaki dava magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Ünlü şarkıcının annesi dilekçesinde 'Kadınlık yapmadı' sözünden dolayı psikolojisinin bozulduğunu, kişilik hak ve hürriyetinin zarar gördüğünü belirterek haberlerin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.