‘Akif’ gençlerimize en güzel hediye’

Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl
'ün, Mustafa Kemal Atatürk
'ü ise Fikret Kuşkan
'ın canlandırdığı 'Akif" filmi için tarihi Atlas Sineması'nda özel gösterim yapıldı. Gösterime Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul
, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katıldı.
'AKİF, BU MİLLETİN AKLI'
Gösterim öncesi konuşma yapan Demircan şöyle dedi: "Akif bu milletin ruhu, aklı, bu milletin yeri geldi bedeni. Biz Akif'in şahsında Türk milletini görüyoruz. Bizi millet yapan, vatan yapan, bizi bu bayrak altında toplayan değerleri Âkif gibi bir şahsiyet üzerinden öğrenmek, aktarmak kıymetli. Onun yaşadıklarını evlatlarımıza götürmenin yolu da sinema olsa gerek." Yakup Moğul ise "Milli şairimizin hayatını izlemenin, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Milli Mücadele'ye katkısını seyretmenin heyecanı içerisindeyim. Gençlerimize hediye olarak iyi bir film olacak" diye konuştu.