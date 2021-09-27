‘Kuruluş Osman’ efsane bir sezonla dönüyor

Sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman
'ın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit
'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi. Tanıtımda, İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses
, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris
ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey
karakterine de yer verildi.
AKSİYON SU ALTINA TAŞINDI
Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.