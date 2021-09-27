Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!

2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. İşiten'den Ada isminde bir kızı olan Kaygılaroğlu, biten ilişkisinin ardından Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.