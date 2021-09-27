Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!
Giriş Tarihi: 27.9.2021 15:30 Son Güncelleme: 27.9.2021 15:42

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, her hareketiyle ve paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu'nun, özel hayatındaki gelişmeler ise bir hayli merak ediliyor. Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok güzelle anılan, son olarak da meslektaşı Berrak Tüzünataç ile kısa süreli birlikteliğine son veren Kaygılaroğlu, sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı asansör pozuyla aşkını ilan etti. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. İşiten'den Ada isminde bir kızı olan Kaygılaroğlu, biten ilişkisinin ardından Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, sonunda aradığı aşkı buldu. Yakışıklı oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı Ceren Kaçıkoç'ta buldu.

Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaçıkoç, "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunda bulundu.Ceren Kaçıkoç'un, özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA