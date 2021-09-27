Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Asansör pozuyla ilişkisini ilan etti!

2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. İşiten'den Ada isminde bir kızı olan Kaygılaroğlu, biten ilişkisinin ardından Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.
Bir süredir sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, sonunda aradığı aşkı buldu. Yakışıklı oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.
ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ
Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı Ceren Kaçıkoç'ta buldu.
Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaçıkoç, "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunda bulundu.Ceren Kaçıkoç'un, özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.