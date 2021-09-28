Songül Öden’in 100 dolarlık alacak davasında asıl bedel tespit edildi!

Ünlü oyuncu Songül Öden, rol aldığı 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Medya'ya önce icra takibi başlatmış sonrasında İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Sözleşmeden kaynaklanan alacak davasında asıl zararının 682 bin 500 dolar olduğunu belirten ünlü oyuncu, 100 dolarlık dava açmıştı.
ASIL ALACAĞI BELLİ OLDU
Mahkeme, geçtiğimiz celse oyuncunun alacağının olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Dosyaya bilirkişi raporu eklendi.