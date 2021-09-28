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Giriş Tarihi: 28.9.2021 16:05 Son Güncelleme: 28.9.2021 16:27

Songül Öden’in 100 dolarlık alacak davasında asıl bedel tespit edildi!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Songül Öden’in 100 dolarlık alacak davasında asıl bedel tespit edildi!

Ünlü oyuncu Songül Öden, rol aldığı 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Medya’ya 682 bin 500 dolar olduğunu belirten ünlü oyuncu 100 dolarlık dava açmıştı. Dosyaya bilirkişi raporu eklendi. Raporda Öden’in 290 bin lira alacağı olduğunu tespit etti.

Ünlü oyuncu Songül Öden, rol aldığı 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Medya'ya önce icra takibi başlatmış sonrasında İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Sözleşmeden kaynaklanan alacak davasında asıl zararının 682 bin 500 dolar olduğunu belirten ünlü oyuncu, 100 dolarlık dava açmıştı.

ASIL ALACAĞI BELLİ OLDU

Mahkeme, geçtiğimiz celse oyuncunun alacağının olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Dosyaya bilirkişi raporu eklendi.

100 dolarlık davanın asıl bedelinin 290 bin lira olduğu tespit edildi.

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Songül Öden’in 100 dolarlık alacak davasında asıl bedel tespit edildi!
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