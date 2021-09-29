Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli, Mehmet Kara’nın gerçek kimliğini öğreniyor!

FEKELİ, MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.