Haberler Günaydın Haberleri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir'in kıyafeti yine olay oldu!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 00:55

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir'in kıyafeti yine olay oldu!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir’in kıyafeti yine olay oldu!

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezine gitti. Restoranda oturarak sohbet eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada ise ünlü oyuncunun kıyafeti en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezindeydi. Birlikte vakit geçiren çift, daha sonra bir restorana gitti.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Demet Özdemir ve Koç çift, daha sonra mağazaları dolaştı. Ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI BEĞENEMEDİ!

Sosyal medyada ise Demet Özdemir'in kıyafeti en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun kıyafetini beğenirken bazı takipçiler ise Özdemir'in tarzını beğendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir'in kıyafeti yine olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA