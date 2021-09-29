Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir’in kıyafeti yine olay oldu!

BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI BEĞENEMEDİ!

Sosyal medyada ise Demet Özdemir'in kıyafeti en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun kıyafetini beğenirken bazı takipçiler ise Özdemir'in tarzını beğendi.