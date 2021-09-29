Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişte! Demet Özdemir’in kıyafeti yine olay oldu!

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezindeydi. Birlikte vakit geçiren çift, daha sonra bir restorana gitti.
SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI
Demet Özdemir ve Koç çift, daha sonra mağazaları dolaştı. Ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI BEĞENEMEDİ!
Sosyal medyada ise Demet Özdemir'in kıyafeti en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun kıyafetini beğenirken bazı takipçiler ise Özdemir'in tarzını beğendi.