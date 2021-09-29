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Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:08 Son Güncelleme: 29.9.2021 10:12

Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’

Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’

Güzel oyuncu Hazal Kaya, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hazal Kaya, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Hazal Kaya’nın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Hazal Kaya’dan yıllar sonra gelen itiraflar…

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in programına konuk oldu. Hazal Kaya "Amel Defteri" ve "Instagram Sorgusu" bölümleriyle kahkaha dolu anların da yaşandığı programda Hazal Kaya, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Oyuncu Ali Atay'la mutlu bir evliliği olan Kaya, "Instagram Sorgusu"nda eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu söyledi.

"Ali'nin o kadar az fotoğrafı var ki" diyen Hazal Kaya, "set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. Ali'nin güzel fotoğrafı var mı, yollasanıza bana diye istiyorum onlardan" şeklinde konuştu.

Paylaştığı yemek fotoğraflarıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde" diye anlattı.

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Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
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