Kubilay Aka’nın en büyük korkusu… Yakışıklı oyuncudan samimi itiraflar!

Son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde Bensu Soral ile başrol oynayan Kubilay Aka, 'Dayı Şov'a konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan yakışıklı oyuncu, en büyük korkusunu da açıkladı.
Aşk 101'in yeni sezonu için heyecanlı olduğu aktaran Aka, set ekibindeki tüm arkadaşlarıyla sürekli görüştüklerinden ve birlikte çalışmaktan çok keyif aldıklarından bahsetti.
"YERİ ÇOK AYRI"
Halit Ergenç'in yerinin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Kubilay Aka, "İlk işimde Halit Abi ile çalıştım. Ondan öğrendiklerimin yeri çok ayrı, hocalığı çok farklı oldu" dedi.
"EKİP İŞİ YAPIYORUZ"
Aka, kısa sürede ekranlara veda eden dizisi "Cam Tavanlar" ile ilgili ise "Biz bir ekip işi yapıyoruz. Eğer başarılı olursak ekibin başarısı, başarısız olursak da ekibin başarısızlığı olarak bakabiliriz..."
"Başarıyı da başarısızlığı da tek bir kişiye yükleyemeyiz. Bazen bazı şeyler olmayabiliyor" şeklinde konuştu.
"TOTEMİM YOK"
Oyuncu, oynadığı karakterler ile ilgili bir totemi olup olmadığı sorusuna "Aslında bir totemim yok ama karakterleri okuduktan son ne yapabilirim diye düşünüp çok çalışıyorum" cevabını verdi.