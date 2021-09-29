Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

Raporda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı 'Kış Güneşi' adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira olduğunu ve ünlü oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğunu tespit etti.