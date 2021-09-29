Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 12:50 Son Güncelleme: 29.9.2021 12:58

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yer aldığı dizinin yurtdışı gelirinden gereken payı almadığını iddia etti. Şükrü Özyıldız’ın Endemol Medya’ya 2. kez açtığı davada yeni gelişme yaşandı. Dosya bilirkişiden döndü. Bilirkişi ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğu tespit etti.

Şükrü Özyıldız bir dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay almadığını iddia etmişti. Ünlü oyuncu Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı.

Şükrü Özyıldız, davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİ

Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız'dan gizlediği öne sürülmüştü.

Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep edilmişti.

60 BİNLİK KAYIP

Geçtiğimiz celse mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermişti. Bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Raporda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı 'Kış Güneşi' adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira olduğunu ve ünlü oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğunu tespit etti.

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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!
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