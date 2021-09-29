Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın o davasıyla ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

Şükrü Özyıldız bir dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay almadığını iddia etmişti. Ünlü oyuncu Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı.
Şükrü Özyıldız, davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.
40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİ
Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız'dan gizlediği öne sürülmüştü.
Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep edilmişti.
60 BİNLİK KAYIP
Geçtiğimiz celse mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermişti. Bilirkişi raporu dosyaya eklendi.
Raporda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı 'Kış Güneşi' adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira olduğunu ve ünlü oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğunu tespit etti.