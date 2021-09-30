Ivana Sert’e büyük şok! Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek!

Sunucu ve moda tasarımcısı Ivana Sert'in eski avukatı Okan Bingül, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 4 sene önce açtığı davada, Sert'in kendisine vekalet ücretini ödemediğini iddia etti.

"VEKALET ÜCRETİ ÖDEMEMİŞTİR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Davalı Ivana Sert'in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekalet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.