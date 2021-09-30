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Giriş Tarihi: 30.9.2021

‘Sahnemde benim gibi şizofren’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Sahnemde benim gibi şizofren’
ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Derici, 450 bin lira harcayarak kurdurduğu sahnesine asansörle çıktığı gecede sevenlerine coşkulu bir gece yaşattı. Şarkıcı, konser öncesi "Sahnemiz üç katlı, Türkiye'de bugüne kadar kurulmamış bir sahne. 30 dansçım bana eşlik edecek. Benim ruh halim gibi. Bir anda 'Haftaya müziği bırakıyorum, Marmaris'e yerleşiyorum' diyebilirim. Sahnem de benim gibi şizofren" diye konuştu. Cem Belevi ile adı aşk dedikodularına karışan Derici, bu konuyla ilgili de "Yakıştırmalarınız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yoruyor. Arkadaşız. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp geleceğim kurbanlık koyun gibi" dedi.
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‘Sahnemde benim gibi şizofren’
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