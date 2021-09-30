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Giriş Tarihi: 30.9.2021 07:04 Son Güncelleme: 30.9.2021 07:42

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme!

Ayşegül Çınar, geçtiğimiz aylarda Etiler’deki polis kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan ekipler, bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti. Genç oyuncu, uyuşturucunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından bırakıldığını söylemişti. Bunun üzerine gözaltına alınan ikili, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşegül Çınar hakkında, paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık Çınar’ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğine karar verdi. Ayşegül Çınar, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.

Otomobilinde uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan takipsizlik kararı verildi. Ancak Çınar, uyuşturucu kullanma suçundan denetim altına alınarak tedaviye tabi tutulacak.

Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis, bagajda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti

İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti.

Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğini belirledi. Sürecin sonunda oyuncu hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ek takipsizlik kararı verildi. Çınar'ın uyuşturucu madde kullanma suçundan denetim altına alınması istendi. Ünlü oyuncu, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.

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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme!
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