Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu davasında flaş gelişme!

Otomobilinde uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan takipsizlik kararı verildi. Ancak Çınar, uyuşturucu kullanma suçundan denetim altına alınarak tedaviye tabi tutulacak.
Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis, bagajda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti
İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti.
Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğini belirledi. Sürecin sonunda oyuncu hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ek takipsizlik kararı verildi. Çınar'ın uyuşturucu madde kullanma suçundan denetim altına alınması istendi. Ünlü oyuncu, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.