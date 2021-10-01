Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’in umutları boşa çıktı

FİKRET'İN UMUTLARI BOŞA ÇIKTI

Demir'in notunun izini süren Fikret, sınırı geçerek daha önceden Demir'e adını verdiği Şahap'ı buldu ve yardım istedi. Şahap, Demir'i bulabilmek için her yere haber saldı ancak hiçbir yerde izine rastlanamadı. Demir'den gelen mektubu incelerken üzerindeki pulun bir hatıra pulu olduğunu gören Şahap, bunun bir oyun olduğunu söyleyince Fikret'in umutları yerle bir oldu.