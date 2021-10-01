Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel altına Porsche çekti… Fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel sayesinde şöhret olan ablası Gamze Erçel, para basmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Erçel, kendisini 2 milyon 250 bin liralık elektrikli Porsche Taycan 4S alarak ödüllendirdi.
Takvim'in haberine göre; Kardeşi Hande Erçel sayesinde sosyal medyada popülerliği artan Gamze Erçel, kendisini ödüllendirdi.
Mimar eşi Caner Yıldırım ve kızları Aylin Mavi ile sosyal medyada mutluluk tablosu çizen Gamze Erçel, 4.3 milyon takipçili Instagram'ını şirket gibi kullanmaya devam ediyor.
Hesabından yaptığı ürün tanıtımlarıyla milyonları cebine indiren Gamze Erçel, geçtiğimiz gün kendisine 2 milyon 250 bin liralık Porsche Taycan 4S aldı.
Beşiktaş Carsell Motorcars'tan aldığı elektrikli Porsche aracıyla çekimlere başlayan Gamze Erçel, önceki gün paylaştığı reklam fotoğraflarında yeni lüks oyuncağını da kullandı.
Hande Erçel'in şöhreti sayesinde popüler olan Gamze Erçel'in lüks hayatı 'Kardeşim sağ olsun' dedirtti...