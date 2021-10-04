Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi

YouTube'ta tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden olmuştu.Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Tepkiler gelmeye devam ederken bir grup vatandaş İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Açıklamada bulunan Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur fragman üzerinden ırkçılık ve nefret söylemiyle İslam ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili kınamak adına ırkçılık ve halkın bir kesimini alanen aşağılama suçlarında suç duyurusunda bulunacağız. Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada 'Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük hata işlemiştir" demişti.
İFADE VERDİ
Oğuzhan Uğur, hakkında yapılan şikayet doğrultusunda bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifadesini verdi. Uğur ifadesin, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amaçlımız olamadı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dedi.