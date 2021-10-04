Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tepkiler gelmeye devam ederken bir grup vatandaş İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Açıklamada bulunan Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur fragman üzerinden ırkçılık ve nefret söylemiyle İslam ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili kınamak adına ırkçılık ve halkın bir kesimini alanen aşağılama suçlarında suç duyurusunda bulunacağız. Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada 'Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük hata işlemiştir" demişti.