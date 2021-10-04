Son dakika magazin haberi: Masterchef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’dan boşanma açıklaması!

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. Hürriyet'in haberine göre; 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.