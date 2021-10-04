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Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:02

Son dakika magazin haberi: Masterchef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’dan boşanma açıklaması!

Son dakika magazin haberi: Masterchef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’dan boşanma açıklaması!

MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanıyor. Danilo Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddialara ünlü şef Danilo Zanna'dan jet yanıt geldi. İşte ayrılık iddiasının ayrıntıları...

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. Hürriyet'in haberine göre; 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıktı.

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

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Son dakika magazin haberi: Masterchef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’dan boşanma açıklaması!
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