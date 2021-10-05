4 ay önce evlenmişlerdi... Burak Sergen’e 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan ihanet şoku!

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.