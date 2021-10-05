Kalp Yarası’nda Ayşe, Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye onları izledi

ZİRVENİN İSMİ DEĞİŞMEDİ!

Ferit, Ayşe'nin avukatı olarak mahkemede Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat etti ancak Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük bir kırgınlığa yol açtı. Serbest kalan Ayşe'nin bir süre daha Antakya'dan ayrılmaması gerekiyordu. Kendine Ferit'ten ayrı bir hayat kurmaya çalışan Ayşe, önce bir ev tutup ardından iş aramaya başladı. Ancak hapisten çıktığı için işi hiç kolay değildi.

Mahkeme çıkışında Ayşe'nin söyledikleri yüzüne tokat gibi çarpan Ferit, Ayşe ve Baha hakkında kendisine söylenenlerin peşine düştü. Ferit, Ayşe'nin Baha ile nişanlı olmadığını ve Hande'nin gösterdiği fotoğrafların sahte olduğunu öğrenince büyük bir pişmanlık yaşadı. Ayşe'den özür dilemek ve kendini affettirmek isteyen Ferit, Ayşe'nin karşısına çıktı.