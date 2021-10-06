Fenomen Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’i savcılığa şikayet etti!

TACİZ İDDİASI

Mesajları yayınlayan Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" demişti. Sonrasında "Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu.