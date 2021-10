KOMEDYEN Hasan Can Kaya, 'Stand up Party' adı ile gösteri turnesine başladı. Volume Up Organizasyon ile iş birliği yapan Hasan Can'ın gösterisinin ilk ayağı İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşti. İki bin kişinin izlediği komedyen, gösteri bitiminde hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.