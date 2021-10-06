Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya canlı yayında birbirine girdi! "Sana belden aşağı çok iyi vururum"

"BENİ GEÇMİŞİMDEN VURMAYA KALKMA"

Erbil'in sözlerine cevap veren Akkaya ise "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı. "Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e tepki gösteren Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma" dedi.