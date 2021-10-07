Bebek’te olaylı gece

Magazin dünyasının ünlü isimleri Tuba Ünsal
, Ece Sükan
ve Yasemin Allen
, önceki gün Bebek Lucca
'da düzenlenen bir partiye katıldı. Geceden en son ayrılan isim Yasemin Allen'di. Kendini hemen otomobile atan Allen'in arkadaşları, fotoğraf çeken gazetecilere müdahale etti; "Bizi çekmeyin" diyerek kameraları itti. Bu arada Allen ile aynı araca binen bir arkadaşı, çirkin el hareketi yaptı. Allen ise arkadaşlarının bu yakışıksız hareketine ses çıkarmadı.
SÜKAN'IN EHLİYETİNE EL KONULDU
PARTİDEN sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sükan, Etiler
'de polis kontrolüne takıldı. Alkollü olan Sükan, gazetecileri görünce alkolmetreye üflememek için direndi. Gecenin sonunda ise yakın bir arkadaşını arayıp evinin yolunu tuttu. Sükan'ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.