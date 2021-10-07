Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!

Ayrıca havalimanı, ücretli yol geçişi, AVM ve restoran kamera kayıtları da bu yasak aşk ve ihaneti belgeliyor.

Bunları böyle detaylı bir şekilde anlatmak hiç keyif vermedi ne yalan söyleyeyim... Nihan Ünsal böyle bir yalana sarılmasaydı bunu yapmazdım. Keşke hiçbir açıklama yapmayıp ya sessizliğe gömülseydi ya da Burak Sergen'in yanına gidip özür dileseydi...

Ayrıca muhabir arkadaşımızı da, tekdüze, rutin, sıradan olmayan istihbarat ve takiple böyle bir habere imza attığı için tebrik ederim.