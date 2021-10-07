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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Fenomen Ece Mali’yı savcılığa şikayet etti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fenomen Ece Mali’yı savcılığa şikayet etti
FENOMEN Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradığını iddia etmiş, şovmenin kendisine attığı mesajları sosyal medyada ifşa etmişti. İddiaya göre Erbil, Ronay'a "Yanında uyumak istiyorum" diye mesaj attı. Genç kız tepki gösterince de ona çirkin sözlerle karşılık verdi. Ronay'ın "Ahlaksızlıkları her geçen gün büyüdü. Ağza alınmayacak laflarla tehdit etti" iddialarının ardından Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Böyle mesajlar atmadım, o benim asistanımla irtibat halinde" dedi. Bu açıklama sonrası Ronay Erbil'e iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Ardından ise suç duyurusunda bulundu.
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Fenomen Ece Mali’yı savcılığa şikayet etti
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