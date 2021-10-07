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Giriş Tarihi: 7.10.2021 08:37 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:02

Üç güzelin olaylı gecesi! Manken Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Üç güzelin olaylı gecesi! Manken Ece Sükan’ın ehliyetine el konuldu!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek’teki Lucca adlı mekanda düzenlenen partiye katıldı. Mekanda eğlenenler arasında Yasemin Allen, Tuba Ünsal ve Ece Sükan da vardı. Ünlü manken Ece Sükan için ise gece pek eğlenceli bitmedi. Bebek'te olaylı biten geceye Yasemin Allen ve arkadaşlarının taşkınlıkları ve Ece Sükan'ın ehliyetini kaptırması damga vurdu. İşte ayrıntılar...

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekanda düzenlenen partiye katıldı. Mekanda eğlenenler arasında Yasemin Allen, Tuba Ünsal ve Ece Sükan da vardı.

Gece geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler mekan çıkışında soruları yanıtsız bıraktılar. Oyuncu Tuba Ünsal mekandan ayrılan ilk isim oldu. Ünsal'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

GAZETECİLERE HAREKET YAPTI

Bir grup arkadaşıyla birlikte araca binen Yasemin Allen, ön koltukta oturan kız arkadaşının gazetecilere orta parmak işareti yapması sonrası büyük şok yaşadı.

ALLEN'İN ARKADAŞLARI KAMERAYI İTTİ

Allen'ın arkadaşları, "Bizi çekmeyin. İstemiyoruz!" diyerek kamerayı itmeye çalıştı. Yapılanlar karşısında sessiz kalan Allen'ın bu hareketine ise bir anlam verilemedi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Mekan çıkışı direksiyon başına geçen Ece Sükan, Etiler'de Trafik çevirmesine takıldı.

Daha önce iki kez alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptıran ünlü manken, bu sefer alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden mankene hem para cezası kesildi hem de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Sükan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Gönderilen vale, sürücü koltuğuna oturarak Sükan'ı evine götürdü.

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Üç güzelin olaylı gecesi! Manken Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!
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