Üç güzelin olaylı gecesi! Manken Ece Sükan’ın ehliyetine el konuldu!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekanda düzenlenen partiye katıldı. Mekanda eğlenenler arasında Yasemin Allen, Tuba Ünsal ve Ece Sükan da vardı.
Gece geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler mekan çıkışında soruları yanıtsız bıraktılar. Oyuncu Tuba Ünsal mekandan ayrılan ilk isim oldu. Ünsal'ın neşeli tavırları dikkat çekti.
GAZETECİLERE HAREKET YAPTI
Bir grup arkadaşıyla birlikte araca binen Yasemin Allen, ön koltukta oturan kız arkadaşının gazetecilere orta parmak işareti yapması sonrası büyük şok yaşadı.
ALLEN'İN ARKADAŞLARI KAMERAYI İTTİ
Allen'ın arkadaşları, "Bizi çekmeyin. İstemiyoruz!" diyerek kamerayı itmeye çalıştı. Yapılanlar karşısında sessiz kalan Allen'ın bu hareketine ise bir anlam verilemedi.
PARA CEZASI DA KESİLDİ
Mekan çıkışı direksiyon başına geçen Ece Sükan, Etiler'de Trafik çevirmesine takıldı.
Daha önce iki kez alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptıran ünlü manken, bu sefer alkolmetreye üflemeyi reddetti.
Alkolmetreye üflemeyi reddeden mankene hem para cezası kesildi hem de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Sükan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Gönderilen vale, sürücü koltuğuna oturarak Sükan'ı evine götürdü.