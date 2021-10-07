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Giriş Tarihi: 7.10.2021 08:07 Son Güncelleme: 7.10.2021 08:14

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman vedası: Her hikayenin bir sonu vardır...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman vedası: Her hikayenin bir sonu vardır...

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın son olarak hayranlarıyla Kuruluş Osman dizisiyle buluşmuştu. Kuruluş Osman'da Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu Cüneyt Arkın veda paylaşımı ile duygulandırdı. 84 yaşındaki Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. İşte Aksakallıların reisi Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman ekibine ve sevenlerine çok özel sözler...

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı.

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın son olarak hayranlarıyla Kuruluş Osman dizisiyle buluşmuştu.

Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

84 yaşındaki Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

İşte Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman ekibine ve sevenlerine şu sözlerle veda etti:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman vedası: Her hikayenin bir sonu vardır...
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