‘Baş Belası’ ile yıldızı parlayan genç oyuncu Mina Derman iddiasını ortaya koydu!

'Baş Belası' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Mina Derman, umut vadeden genç yeteneklerden… Doğal oyunculuğuyla farkını ortaya koyan güzel oyuncu sevenlerinden tam not almayı başardı. 'Baş Belası' dizisindeki performansı o kadar beğenildi ki adeta evimizden biri oldu. Mina Derman ile hakkında merak ettiğimiz her şeyi konuştuk. İşte Mina Derman'ın Günaydın okuyucularına özel çok konuşulacak açıklamaları…
Sizi en son 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle izledik. Mina'yı biraz yakından tanıyalım… Hikayeniz nerede başlıyor?
-Lise ikinci sınıfta, annemin arkadaşının markası için modellik yapmıştım. Sosyal medyadan beni fark eden bir yapımcı annemle irtibata geçiyor. Audition verdim, ama seçilmedim. Bunun üzerine eğitim almaya başladım. Yaz tatilinden dönerken, uçak yolculuğu sırasında Arif Pişkin hocamın eşi Gülistan Pişkin ile tesadüfen tanıştık. Sonrasında beni menajerimle tanıştırdı. İlk dizi projem 'İncir Ağacı' ile sektöre adım atmış oldum. Sonra 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide Zehra karakterine hayat verdim. En son olarak ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktım.
Oyuncu olmaya karar verdiğiniz o anı hatırlıyor musunuz?
-Evet. Tam üniversite için bölüm seçme zamanındaydım, o yüzden ilerde ne yapmak istediğimden emin olmam gerekiyordu. Bana oyunculuk teklifi geldi. Ben de denemek, anlamak için eğitime başladığımda emin oldum. Ben bu işi yapmak istiyorum hatta başka bir iş yapmayı düşünmüyorum.
Seçkin Özdemir gibi deneyimli bir oyuncuyla karşılıklı oynamak nasıldı?
-'Baş Belası' çok güzel ve çok içime sinen bir projeydi. Bunun çok büyük bir etkisi de rol arkadaşlarımdı, en çok zaman geçirdiğim insan tabii Seçin Özdemir. Çok iyi anlaştık ve ondan çok fazla şey öğrendim aslında. Gerçekten abi kardeş ilişkisini yakalamıştık.
Bir karakteri çıkarırken, üzerine çalışırken eğitim mi yetenek mi daha belirleyici oluyor?
-Bence yetenek ve tecrübe, eğitim de cilası oluyor. Şahsen öyle hissediyorum.
Bir röportajınızda 'Dünya çapında bir sanatçı olmak istiyorum' demişsiniz. Her konuda iddialı mısınızdır?
-Yapmak istediğim her şeyde iddialıyımdır evet. Çünkü kafama koyduğum şeyleri yapana kadar çok çalışırım.
Klişe bir soru sorayım; şöhret size neler ifade ediyor?
-Şöhret benim için bir olay veya bir mevki değil. Tam kelime anlamıyla; toplum tarafından tanınmak. İyi yaptığım bir işle bilinmek ve sevilmek çok tatlı bir duygu tabii.
Kendinizi şanslı bulur musunuz?
-Evet, şanslıyımdır. Çünkü şansa inanıyorum.
Siz de estetiksiz oyuncularımızdansınız. Bir yerinizden memnun olmasanız yaptırır mıydınız?
-Memnun olmasam yaptırırdım herhalde. Bence herkes kendini nasıl iyi ve mutlu hissedecekse öyle yapmalı.
Türkiye'de, birlikte çalışmayı en çok istediğiniz yönetmen kim?
-Yüksel Aksu.
Mina Derman'ın aşk tanımı nedir?
-Plansız programsız ve stratejisiz, ne olduğunu anlamamak ve anlatamamak. Nasıl anlattım?
Birinden kolay mı vazgeçersiniz yoksa sabır mı edersiniz?
-Değişir… Kişiden kişiye, olaydan olaya değişir. Ama genelde konu vazgeçmeye kadar gitmez, her şeyi konuşarak hallettim şimdiye dek.
Hayatınızdaki rol modelleriniz kimler?
-Annemi örnek alıyorum.
Sosyal medyada bir oto sansürünüz oluyor mu? Hiç yorumlara bakmıyor musunuz?
-Evet evet bakıyorum genelde yorumlara. Var bazı sansürlü kelimeler, ama kendim için değil daha çok ailemi düşünerek yaptığım kısıtlamalar. Annem görse üzülür, babam görse kızar diye diye yaptıklarım var. : )
Fotoğraf: Erkan Balkan