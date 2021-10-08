‘Baş Belası’ ile yıldızı parlayan genç oyuncu Mina Derman iddiasını ortaya koydu!

Sizi en son 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle izledik. Mina'yı biraz yakından tanıyalım… Hikayeniz nerede başlıyor?

-Lise ikinci sınıfta, annemin arkadaşının markası için modellik yapmıştım. Sosyal medyadan beni fark eden bir yapımcı annemle irtibata geçiyor. Audition verdim, ama seçilmedim. Bunun üzerine eğitim almaya başladım. Yaz tatilinden dönerken, uçak yolculuğu sırasında Arif Pişkin hocamın eşi Gülistan Pişkin ile tesadüfen tanıştık. Sonrasında beni menajerimle tanıştırdı. İlk dizi projem 'İncir Ağacı' ile sektöre adım atmış oldum. Sonra 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide Zehra karakterine hayat verdim. En son olarak ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktım.

Oyuncu olmaya karar verdiğiniz o anı hatırlıyor musunuz?

-Evet. Tam üniversite için bölüm seçme zamanındaydım, o yüzden ilerde ne yapmak istediğimden emin olmam gerekiyordu. Bana oyunculuk teklifi geldi. Ben de denemek, anlamak için eğitime başladığımda emin oldum. Ben bu işi yapmak istiyorum hatta başka bir iş yapmayı düşünmüyorum.

Seçkin Özdemir gibi deneyimli bir oyuncuyla karşılıklı oynamak nasıldı?

-'Baş Belası' çok güzel ve çok içime sinen bir projeydi. Bunun çok büyük bir etkisi de rol arkadaşlarımdı, en çok zaman geçirdiğim insan tabii Seçin Özdemir. Çok iyi anlaştık ve ondan çok fazla şey öğrendim aslında. Gerçekten abi kardeş ilişkisini yakalamıştık.