Çukurova’dan bir Fekeli geçti... Kerem Alışık’tan Çukurova’ya duygusal veda

Usta oyuncu Kerem Alışık, son sahnesinin çekiminin ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi ve oyuncuları Alışık'ı pasta keserek uğurladı. Kerem Alışık ayrıca sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Çukurova'ya ve 3 yıldır hayat verdiği Fekeli'ye veda ederken, 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicilerine teşekkür etti.