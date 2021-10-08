Emina Jahovic’ten şok iddia! Mustafa Sandal’ın nafaka oyununu ortaya çıkardı! Malları böyle kaçırmış...

Dilekçede; "Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir." Çocukların velayetinin Jahovic'te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir."