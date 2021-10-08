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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 8.10.2021 11:18

Emina Jahovic'ten şok iddia! Mustafa Sandal'ın nafaka oyununu ortaya çıkardı! Malları böyle kaçırmış...

Emina Jahovic’ten şok iddia! Mustafa Sandal’ın nafaka oyununu ortaya çıkardı! Malları böyle kaçırmış...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmiş 2018 yılında ise boşanmıştı. Mustafa Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmış, Çubuklu Vadisi’nde bulunan evinin kira gelirini alan Emina Jahovic’in bu haktan mahrum edilmesini de istemişti. Emina Jahovic, nafakanın iptali davasında avukatı aracılığıyla cevap vererek ortaya şok eden iddia attı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Mustafa Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi'nde bulunan evin kira gelirini alan Jahovic'in bu haktan mahrum edilmesini istemişti. Davaya cevap veren Emina Jahovic, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.

Dilekçede; "Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir." Çocukların velayetinin Jahovic'te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir."

''ANNESİNİN ÜZERİNE TECİL ETTİRDİ''

"Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal'ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır." denildi.

Dilekçenin devamında, "Mahkeme kararına göre Mustafa Sandal, Çubuklu'daki evin kira gelirini müvekkilimize ödemekle yükümlü kılınmıştır. Ne var ki 3 yıldan beri sadece keyfi ve eksik bir şekilde kira gelirini müvekkile ödemiş, nafaka borcunu da hiçbir şekilde ödememiştir. Tüm bu nedenlerle davanın reddini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Emina Jahovic'ten şok iddia! Mustafa Sandal'ın nafaka oyununu ortaya çıkardı! Malları böyle kaçırmış...
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