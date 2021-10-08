‘Fekeli’den Çukurova’ya duygusal veda

'BİR Zamanlar Çukurova
'da Fekeli karakteriyle dört sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan Kerem Alışık
, 107'nci bölümde diziye veda etti. Usta oyuncu, son sahnesinin çekiminin ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi ve oyuncuları Alışık'ı pasta keserek uğurladı. Kerem Alışık ayrıca sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Çukurova'ya ve 3 yıldır hayat verdiği Fekeli'ye veda ederken, 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicilerine teşekkür etti. Ölümüyle Çukurova'yı hüzne boğan 'Fekeli' sık sık kullandığı "Uhuletle ve suhuletle" sözüyle akıllara kazındı. Hikayesiyle Çukurova'da adeta bir destan yazan 'Fekeli'nin mirasını şimdi yeğeni 'Fikret
' devam ettirecek.