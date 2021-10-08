"Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı."