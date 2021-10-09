‘Bana hakaret edenlerle sonsuza kadar savaşacağım

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şarkıcı İrem Derici
, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden Uğur Sayar'ı savcılığa şikayet etti. Savcılık, Sayar hakkında 'Hakaret' suçunda 2 yıl hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya İrem Derici de katıldı. Mahkeme, Sayar'a bin 740 lira para cezası verdi. Derici, kararın ardından, "Çok doğru bir karar. Klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. Böyle insanlarla sonsuza kadar savaşacağım" dedi.