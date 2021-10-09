Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan haber var! Bir süredir kemoterapi görüyordu...

"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"

Geçen ay bir paylaşımda daha bulunan Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." demişti.