Survivor Semih Öztürk zor günler geçiriyor!

Katıldığı TV yarışmalarıyla ünlenen Semih Öztürk, eşi ile ikamet ettiği evinin gözetlendiğini belirterek savcılığa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, sapığı bulmak için çalışma başlattı.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile ikamet ettiği evinin kişi ya da kişiler tarafından gözetlendiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu...
Olay şöyle gelişti: Zemin katta oturan çift, evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili, herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşini uzun süre dışarıdan gözetlediği belirlendi.
Bu olayın ardından tedirgin olan çift, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayete ek olarak apartmana ait olan güvenlik kamerası görüntülerini de sunan Semih Öztürk ve eşi, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.