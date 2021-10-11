Murat Han: Mesleği bile olmayan YouTuber’ları starlaştırıyorlar

Bi Başka Youtube kanalında bu hafta Melis Güvenç'in konuğu usta oyuncu Murat Han oldu. Akif filminde, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan ve istiklal marşının yazılma hikayesinin anlatıldığı filmde Murat Han kamera karşısına bu kez Ali Şükrü Bey karakteriyle geçti. Oyunculuk üzerine workshoplar yaparak eğitimler veren ve oyunculuk teknikleri üzerine yazdığı kitabını yayınlamaya hazırlanan Murat Han, gelen dizi ve film tekliflerini de değerlendirmeye devam ediyor. Gelen teklifler için "Benimle ilgili genelde düşünülen bir arızalı, kötü ve saplantılı bir karakter profili var" diyen başarılı oyuncu, içinde kadına şiddet olan proje teklifi geldiğinde, bu teklifleri kabul etmediğini söyledi. Usta oyuncu gelen teklifleri neden kabul etmediğini ise; " Ben oyuncuyum ve bana gelen her rolü oynamak ve değerlendirmek istiyorum ama eğer benim oynayacağım karakter, bulunduğumuz topraklar içerisinde meşru görünmesi sebebiyle bir kadının şiddet görmesine ya da ölmesine sebep olursa ben onun vicdani sorumluluğunu taşıyamam. Biraz da yazılan işin örnek oluşturup oluşturmayacağına bakıyorum. Eğer projede "kadına şiddet kötü ve bu tasvip edilmemeli" mesajı veriliyorsa o karakteri ben kötü duruma düşsem bile oynarım. Ama bunu veremiyorsa ve özendiriyorsa o işte olmam" sözleriyle açıklık getirdi.

Akif filminde sizi Ali Şükrü rolüyle izliyoruz… Bu film ve karakter sizin için nasıl bir heyecan?

İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif'in hayatını anlatan çok önemli bir film. Ve bu filmde canlandırdığım karakter de çok önemli biri. Dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönem milletvekillerinden. Daha öncede Osmanlı'da altıncı dönem milletvekilliği yapmış Trabzon milletvekili. Türkiye'de denizcilik anlamında da çok şeyin gelişmesine faydası olmuş biri Ali Şükrü Bey. Hatta şu anda birçok denizcinin ve armatörlerin odasına girdiğinizde Ali Şükrü Bey'in kitaplarıyla karşılaşabilirsiniz. O derece günümüze kadar etkisi olmuş değerli bir insan. Ve Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşı. Ona yakın olmasıyla hayatındaki kararları vermesinde etkili olmuş biri. Özellikle istiklal marşını yazma konusunda ona motivasyon vermesi buna itelemesi açısından da başka bir önemi var.

Bu rolün sizin için nasıl bir farkı ve kıymeti var?

Biyografi oynamak, başka bir karakteri canlandırmaktan biraz daha farklı. O kişiyi tutturmak çok daha önemli oluyor. Mesela yazılan bir karakter yaratırken özgür olabilirsin. Her oyuncu bunu farklı yorumlayabilir. Ama yaşayan bir karakteri yorumlayamazsınız. O neyse doğru olması bakımından onu gerçeğe en yakın şekilde çıkarmak önemli. Bu yüzden bendeki yeri, bugüne kadar oynadığım rollerden ziyade bir biyografi olmasıyla ayrı bir öneme sahip.

Gerçek mekanlarda çekimler yaptınız. Kostüm ve dekorlarla 1920'lere ışınlandınız… Bu ne hissettirdi size?

Çok duygulandım. Meclise girdiğimde gözümün önüne Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve diğer milletvekilleri geldi. Gerçek alanlarda bunu çekmek beni çok duygulandırdı. Kıyafet olarak da çok şık bir karaktere ve çok hoşuma gitti.

Peki hiç ben bu döneme ait değilim fikrine kapıldınız mı?

Şu an yaşadığım dönemden memnunum. Çok değerli insanlar bu dönemi bize emanet ettikleri için biz onlara göre daha güzel bir dönemde yaşadık. Bu anlamda onlara müteşekkiriz. Bu yüzden yaşadığım dönem güzel. Ama o günü görmek bugünü anlamamıza da yardımcı oluyor.

Bu çağdan ne kadar mutlusunuz?

Şu anda pandemi gibi bir durum var. Ama dünyanın bu kadar kalabalıklaşan bir tüketim toplumuyla geleceği nokta zaten burasıydı. Yeni şeylerin ortaya çıkıp, insanlığı böyle tehdit edeceği çok ortadaydı. Bundan sonraki dönemde de böyle şeylerle çok uğraşacağız gibi geliyor. Bu noktada belki biraz frene basılabilir. Ve biraz da iyimser olmak lazım.