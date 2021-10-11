Olay şöyle gelişti: Zemin katta oturan çift, evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili, herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşini uzun süre dışarıdan gözetlediği belirlendi.