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Giriş Tarihi: 12.10.2021

‘Eşim hiç beklemediğim bir sürpriz yaptı’

‘Eşim hiç beklemediğim bir sürpriz yaptı’
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yaş gününü kutlayan Karahan, eşinin sürpriziyle çok heyecanlandığını söyledi. Karahan, hediyenin ne olduğuyla ilgili sorulara, "İnanın beklemediğim ve beni çok mutlu eden bir sürpriz oldu. Hediyeler ve sürprizler öyle anlatılmaz" diye yanıt verdi. Eşinin çok romantik olduğunu da söyleyen oyuncu, "Bana her defasında 'Daha fazla ne olabilir ki' dedirtiyor ve bir sonrasında hep daha fazlasını yapıyor" dedi
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‘Eşim hiç beklemediğim bir sürpriz yaptı’
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