Ferit ve Ayşe tüm olanlardan sonra arkadaş kalmaya karar verdiler!

Herkes Hande'nin geçici hafıza kaybı yaşadığını düşünürken bunun Hande'nin bir oyunu olduğu ortaya çıktı. Hande'nin bu yalanında suç ortağı Yaman'dı. Hande'nin bundan sonra anne olamayacağını öğrenince ise dünyası başına yıkıldı.

Arkadaş kalmaya karar veren Ferit ve Ayşe ise birlikte geçirdikleri güzel günün sonunda kötü bir trafik kazası yaşadılar.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!