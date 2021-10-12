İrem Derici’den Mustafa Sandal itirafı!

"BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ"

Derici'nin aşk hakkında anlattıkları ise Yasemin Şefik'i çok güldürdü. Şarkıcı, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu..."