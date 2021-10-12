Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil özür diledi!

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i taciz ile suçlamıştı. Taciz suçlamasıyla zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
Ünlü şovmen sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses'in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Ünlü şovmen, kamuoyundan özür dileyerek, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.
"BUNDAN SONRA SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM"
Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.
"OYALANIYORUM"
Gazetecilerin, "Sosyal medyayı kapattım diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.