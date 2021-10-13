Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim onunla uçmak istedi! Ümit Erdim’in eşinden izin çıkmadı!

'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan, sürpriz bir kararla 2019 yılından itibaren pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, "En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusuna yanıt verdi. Ancak eşinin izin vermediğini söyledi.
Ümit Erdim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Alışverişe gelen 36 yaşındaki oyuncu, mağazaları dolaştıktan sonra yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.
Posta'nın haberine göre; Uçuş eğitimlerine devam ettiğini söyleyen Erdim, "Her şey güzel gidiyor. Uçmayı çok seviyorum. En son Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile keyifli bir uçuş yaptık, ünlü isimleri konuk etmeye devam edeceğim" dedi.
Aldığı eğitimin ardından pilot olan Ümit Erdin'in ilk yolcuları; geçtiğimiz yaz tatil için Fethiye'yi tercih eden ve birlikte tekne tatiline çıkan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu olmuştu.
"En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.
Mutluluğunu sosyal medya hesabından ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç ise Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.
Ümit Erdim, pilotluk eğitimiyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtlamıştı "Pilotaj eğitimini seviye seviye düşünün. İlk seviyeyi zaten geçmiştim, ufak bir uçağı artık tek başıma uçurma ehliyetim var ama henüz bitmedi..."
"Şimdi o ehliyeti büyütüyorum, bu seviyeyi de geçersem daha farklı uçakları uçurabileceğim. Bu eğitim bu şekilde seviye arttırarak devam edecek."