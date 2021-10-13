Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim onunla uçmak istedi! Ümit Erdim’in eşinden izin çıkmadı!

"En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.